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Сегодня, 18:51

«Тюмень» обыграла «Нефтехимик» и вышла на второе место в ФНЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
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«Нефтехимик» — «Тюмень».
Фото ФК «Нефтехимик»

«Тюмень» в гостях победила «Нефтехимик» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Голы забили Илья Порохов и Виталий Шитов.

Тюменцы набрали 29 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице ФНЛ. Нижнекамцы — 13-е (19 очков).

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В следующем туре «Тюмень» примет «Сокол», «Нефтехимик» сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 17:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
0:2
Тюмень
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Тюмень
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Неделя

«Черноморец» сыграл вничью с «Кубанью» на выезде, дважды ведя в счете
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 0
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 0 : 1
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 0 : 4
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 2 : 2
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 0 : 2
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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