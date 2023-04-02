Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтехимику» в первой лиге

«Арсенал» из Тулы в гостях проиграл «Нефтехимику» в матче 25-го тура первой лиги — 0:1.

Единственный гол встречи на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Вагиз Галиулин.

«Арсенал» после 25 туров занимает шестое место в первой лиге. В активе туляков 36 очков. «Нефтехимик», набравший 32 очка, поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице.