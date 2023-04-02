«Кубань» обыграла «Шинник» в первой лиге

«Кубань» на своем поле обыграла «Шинник» в матче 25-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 73-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Нури Абдоков. На 88-й минуте ворота ярославцев поразил Даниил Родин.

После этой победы «Кубань» с 27 очками поднялась из зоны вылета на 15-е место в первой лиге. «Шинник» с 35 очками идет на восьмой строчке в таблице.