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Сегодня, 20:52

«Кубань» обыграла «Шинник» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кубань» на своем поле обыграла «Шинник» в матче 25-го тура первой лиги — 2:0.

Счет на 73-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Нури Абдоков. На 88-й минуте ворота ярославцев поразил Даниил Родин.

После этой победы «Кубань» с 27 очками поднялась из зоны вылета на 15-е место в первой лиге. «Шинник» с 35 очками идет на восьмой строчке в таблице.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
02 апр, 19:00. Кубань (Краснодар)
Кубань
2:0
Шинник
Футбол
ФК Кубань
ФК Шинник
1
0
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Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтехимику» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 25 14 10 1 45-22 52
2
 Рубин 25 12 10 3 39-24 46
3
 Енисей 25 11 10 4 33-24 43
4
 Алания 25 11 8 6 39-27 41
5
 Волгарь 25 10 8 7 29-23 38
6
 Арсенал 25 10 6 9 32-31 36
7
 КАМАЗ 25 9 9 7 28-24 36
8
 Шинник 25 10 5 10 29-28 35
9
 СКА-Хаб. 25 9 7 9 38-31 34
10
 Динамо Мх 25 8 10 7 17-18 34
11
 Акрон 25 7 12 6 27-27 33
12
 Нефтехимик 25 8 8 9 21-24 32
13
 Родина 25 8 7 10 27-32 31
14
 Кубань 25 7 6 12 26-28 27
15
 Велес 25 7 4 14 24-40 25
16
 Уфа 25 6 6 13 25-34 24
17
 Волга 25 4 8 13 17-34 20
18
 Краснодар-2 25 4 6 15 16-41 18
Результаты / календарь
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29 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
1.04 15:00
Родина – Акрон
 1 : 3
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
 3 : 0
2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
 0 : 0
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 0 : 0
2.04 15:00
Рубин – Велес
 1 : 1
2.04 16:00
Волга – Волгарь
 0 : 3
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
 1 : 0
2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
 1 : 0
2.04 19:00
Кубань – Шинник
 2 : 0
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 23 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 23 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
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