«КАМАЗ» победил «Аланию», обе команды закончили матч вдесятером

«КАМАЗ» обыграл «Аланию» дома в матче 25-го тура Первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник хозяев Богдан Рейхман.

Обе команды закончили матч вдесятером. На 66-й минуте был удален нападающий «Алании» Ислам Машуков, а на 90+1-й — полузащитник «КАМАЗа» Виктор Свежов.

«КАМАЗ» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками, «Алания» идет на четвертой строчке с 41 очком.