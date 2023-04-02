«КАМАЗ» победил «Аланию», обе команды закончили матч вдесятером
«КАМАЗ» обыграл «Аланию» дома в матче 25-го тура Первой лиги — 1:0.
Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник хозяев Богдан Рейхман.
Обе команды закончили матч вдесятером. На 66-й минуте был удален нападающий «Алании» Ислам Машуков, а на 90+1-й — полузащитник «КАМАЗа» Виктор Свежов.
«КАМАЗ» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги с 36 очками, «Алания» идет на четвертой строчке с 41 очком.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|25
|14
|10
|1
|45-22
|52
|
2
|Рубин
|25
|12
|10
|3
|39-24
|46
|
3
|Енисей
|25
|11
|10
|4
|33-24
|43
|
4
|Алания
|25
|11
|8
|6
|39-27
|41
|
5
|Волгарь
|25
|10
|8
|7
|29-23
|38
|
6
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
7
|КАМАЗ
|25
|9
|9
|7
|28-24
|36
|
8
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
9
|СКА-Хаб.
|25
|9
|7
|9
|38-31
|34
|
10
|Динамо Мх
|25
|8
|10
|7
|17-18
|34
|
11
|Акрон
|25
|7
|12
|6
|27-27
|33
|
12
|Родина
|25
|8
|7
|10
|27-32
|31
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|25
|7
|4
|14
|24-40
|25
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|25
|6
|6
|13
|25-34
|24
|
17
|Волга
|25
|4
|8
|13
|17-34
|20
|
18
|Краснодар-2
|25
|4
|6
|15
|16-41
|18
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|15:00
|
Родина – Акрон
|1 : 3
|2.04
|11:30
|
Уфа – СКА-Хаб.
|3 : 0
|2.04
|13:30
|
Енисей – Краснодар-2
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Динамо Мх – Балтика
|0 : 0
|2.04
|15:00
|
Рубин – Велес
|1 : 1
|2.04
|16:00
|
Волга – Волгарь
|0 : 3
|2.04
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|1 : 0
|2.04
|17:30
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|19:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|23
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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