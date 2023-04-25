Мичков поделился мнением о тренерских методах работы Яковенко
Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков поделился мнением о тренерских методах работы Павла Яковенко.
«Про Яковенко мне рассказывал Виталий Гришин, да и много кто еще. Методы Яковенко— идиотизм чистой воды. Слава Богу, этого человека давно нет в футболе. Люди съедали по 50 с лишним таблеток в день, им делали несколько уколов — и внутримышечные, и внутривенные. Говорилось, витамины. Просто три раза в день надо было съесть три горсти. Тебе чуть ли не в рот заглядывают — проглотил или нет», — приводит слова Мичкова Sport24.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|28
|15
|12
|1
|49-25
|57
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
|
5
|Волгарь
|28
|11
|10
|7
|33-26
|43
|
6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
|
7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
|
8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
|
12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|28
|8
|8
|12
|31-32
|32
|
15
|Велес
|28
|8
|4
|16
|28-44
|28
|
16
|Уфа
|28
|6
|7
|15
|27-38
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|28
|5
|7
|16
|18-45
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|- : -
|29.04
|00:00
|
Велес – Шинник
|- : -
|29.04
|00:00
|
Енисей – Родина
|- : -
|29.04
|00:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|29.04
|00:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|29.04
|00:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|29.04
|00:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|- : -
|29.04
|00:00
|
Волга – Краснодар-2
|- : -
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|26
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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