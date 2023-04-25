Мичков поделился мнением о тренерских методах работы Яковенко

Тренер «Балтики» Дмитрий Мичков поделился мнением о тренерских методах работы Павла Яковенко.

«Про Яковенко мне рассказывал Виталий Гришин, да и много кто еще. Методы Яковенко— идиотизм чистой воды. Слава Богу, этого человека давно нет в футболе. Люди съедали по 50 с лишним таблеток в день, им делали несколько уколов — и внутримышечные, и внутривенные. Говорилось, витамины. Просто три раза в день надо было съесть три горсти. Тебе чуть ли не в рот заглядывают — проглотил или нет», — приводит слова Мичкова Sport24.