«Крылья Советов» разгромили «Енисей», Сергеев сделал четвертый хет-трик в сезоне
«Крылья Советов» в матче 26-го тура ФНЛ обыграли «Енисей» со счетом 4:0.
Хет-триком во встрече отметился форвард Иван Сергеев, который забил три гола в четвертый раз за сезон. Еще один гол на счету Дмитрия Цыпченко.
После этого матча «Крылья» с 55 очками занимают второе место в ФНЛ, «Енисей» с 37 очками — на 10-й строчке.
Олимп — ФНЛ
26-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Енисей» (Красноярск) — 4:0 (3:0)
Голы: Сергеев, 6 (1:0). Сергеев, 13 (2:0). Сергеев, 34 (3:0). Цыпченко, 77 (4:0).
«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Комбаров, Божин, Зеффан (Канунников, 81), Чернов, Зиньковский (Полуяхтов, 63), Витюгов (Соколов, 86), Ежов, Гацкан (Горшков, 53), Сергеев, Голенков (Цыпченко, 76).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Сухомлинов, Абрамов, Гарбуз (Глушков, 62), Кичин, Цховребов, Иванов, Ломакин (Лескано, 74), Раздорских (Галимов, 68), Зотов (Сахаров, 79), Саная.
Предупреждения: Саная, 3. Божин, 53. Цховребов, 53.
Судья: Чистяков (Азов).
5 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена».
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