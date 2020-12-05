Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Крылья Советов» разгромили «Енисей», Сергеев сделал четвертый хет-трик в сезоне

15:58
Теги:

«Крылья Советов» в матче 26-го тура ФНЛ обыграли «Енисей» со счетом 4:0.

Хет-триком во встрече отметился форвард Иван Сергеев, который забил три гола в четвертый раз за сезон. Еще один гол на счету Дмитрия Цыпченко.

После этого матча «Крылья» с 55 очками занимают второе место в ФНЛ, «Енисей» с 37 очками — на 10-й строчке.

Олимп — ФНЛ

26-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Енисей» (Красноярск) — 4:0 (3:0)

Голы: Сергеев, 6 (1:0). Сергеев, 13 (2:0). Сергеев, 34 (3:0). Цыпченко, 77 (4:0).

«Крылья Советов» (Самара): Ломаев, Комбаров, Божин, Зеффан (Канунников, 81), Чернов, Зиньковский (Полуяхтов, 63), Витюгов (Соколов, 86), Ежов, Гацкан (Горшков, 53), Сергеев, Голенков (Цыпченко, 76).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Сухомлинов, Абрамов, Гарбуз (Глушков, 62), Кичин, Цховребов, Иванов, Ломакин (Лескано, 74), Раздорских (Галимов, 68), Зотов (Сахаров, 79), Саная.

Предупреждения: Саная, 3. Божин, 53. Цховребов, 53.

Судья: Чистяков (Азов).

5 декабря. Самара. Стадион «Самара Арена».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир