«Крылья Советов» на выезде обыграли «Чертаново»

«Крылья Советов» победили «Чертаново» (1:0) в матче восьмого тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 48-й минуте забил Александр Солдатенков. Напомним, летом семь игроков «Чертаново» перешли в «Крылья Советов». Солдатенков был одним из них.

«Крылья» набрали 13 очков и занимают десятое место. «Чертаново» на 18-й позиции — шесть очков. В других матчах «Факел» обыграл «Оренбург» (1:0), «Нижний Новгород» победил «Волгарь» (1:0), а «Велес» и «Краснодар-2» сыграли вничью (2:2).

Олимп-ФНЛ

8-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:0)

«Факел» (Воронеж) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (0:0)

Гол: Дашаев, 72.

«Факел»: Саутин, Смирнов, Соловьев, Дашаев, Коробов, Никитин, Мастерной (Первушин, 83), Дроздов, Разборов (Акбашев, 46), Григорьев, Яковлев (Земсков, 67).

«Енисей»: Опарин, Марков (Абрамов, 85), Ганус, Кичин, Молчан, Иванов, Глушков (Матвиенко, 84), Зотов, Песиков (Комков, 46), Ломакин (Сахаров, 79), Дворников.

Судья: Чистяков (Азов).

9 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Нижний Новгород» — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0 (1:0)

Гол: Зуйков, 40.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков, Темников, Гоцук, Маляров, Эдиев, Ставпец (Гащенков, 61), Сапета, Шарипов (Шмыков, 90+2), Сулейманов (Осинов, 81), Галаджан (Султонов, 80).

«Волгарь»: Антипин, Журавлев, Козлов, Бердников, Хомуха, Мендель, Зенин (Бутенко, 67), Погосов, Воробьев (Пугачев, 76), Гасилин, Сергеев (Сагитов, 52).

Предупреждения: Зенин, 3. Зуйков, 10. Погосов, 14. Гоцук, 23. Ставпец, 32. Сергеев, 47. Пугачев, 85.

Судья: Куликов (Саранск).

9 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Велес» (Москва) — «Краснодар-2» — 2:2 (1:0)

Голы: Стефанович, 6 (1:0). Сперцян, 49 — с пенальти (1:1). Малания, 61 — с пенальти (2:1). Сперцян, 73 — с пенальти (2:2).

«Велес»: Косаревский, Кахидзе, Малания, Вакулич (Котов, 71), Ботака-Иобома, Гаракоев (Максименко, 56), Родионов (Кирсанов, 70), Галоян, Поляков (Осипов, 57), Фищенко, Стефанович (Алиев, 56).

«Краснодар-2»: Агкацев, Ивашин, Мартынов, Литвинов (Пелих, 31), Стежко, Сперцян (Исаенко, 88), Григорян (Апеков, 74), Якимов, Мацукатов, Сергеев, Кутовой.

Предупреждения: Галоян, 24. Вакулич, 28. Ивашин, 53. Мацукатов, 65. Стежко, 69. Котов, 72. Осипов, 90+5.

Удаление: Ивашин, 59.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

9 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».