«Краснодар» подпишет хавбека молодежной сборной России Кривцова

Как стало известно «СЭ», полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов находится в расположении «Краснодара».

Ожидается, что 18-летний российский футболист подпишет контракт с «быками» и отправится в аренду в «Нижний Новгород».

3 июня Кривцов дебютировал за молодежную сборную России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

Первую половину сезона Кривцов провел в «Торпедо», где принял участие в 15 играх и отметился двумя забитыми мячами. Вторую половину хавбек играл на правах аренды за «Томь» — 15 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Кривцова в 400 тысяч евро.