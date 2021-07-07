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«Краснодар» подпишет хавбека молодежной сборной России Кривцова

15:36
Никита Кривцов. Фото ФК «Томь»
Никита Кривцов. Фото ФК «Томь»
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Как стало известно «СЭ», полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов находится в расположении «Краснодара».

Ожидается, что 18-летний российский футболист подпишет контракт с «быками» и отправится в аренду в «Нижний Новгород».

3 июня Кривцов дебютировал за молодежную сборную России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

Первую половину сезона Кривцов провел в «Торпедо», где принял участие в 15 играх и отметился двумя забитыми мячами. Вторую половину хавбек играл на правах аренды за «Томь» — 15 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи.

Портал transfermarkt оценивает Кривцова в 400 тысяч евро.

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Максим Алланазаров все материалы автора

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