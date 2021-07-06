Геннадий Киселев стал игроком «Торпедо»

22-летний полузащитник Геннадий Киселев подписал контракт с «Торпедо» по системе «1+1», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Он будет выступать за команду под 13-м номером.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Иртыш». Он провел за команду 30 матчей в Олимп-ФНЛ и забил один мяч. Ранее также выступал за «Ладу» и «Крылья Советов». Был на контракте в «Роторе», но из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса так и не сыграл за команду.

В 2017 году вызывался в юношескую сборную России, а в 2019 — в молодежную, в составе которой провёл один матч — против сборной Норвегии.