Геннадий Киселев стал игроком «Торпедо»
20:41
22-летний полузащитник Геннадий Киселев подписал контракт с «Торпедо» по системе «1+1», сообщает 6 июля официальный сайт клуба. Он будет выступать за команду под 13-м номером.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Иртыш». Он провел за команду 30 матчей в Олимп-ФНЛ и забил один мяч. Ранее также выступал за «Ладу» и «Крылья Советов». Был на контракте в «Роторе», но из-за приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса так и не сыграл за команду.
В 2017 году вызывался в юношескую сборную России, а в 2019 — в молодежную, в составе которой провёл один матч — против сборной Норвегии.
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