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Сегодня, 20:10

Камышев подтвердил информацию о тренировках с «Родиной» в Турции

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Химок» Илья Камышев в комментарии для «СЭ» подтвердил информацию о тренировках с «Родиной» на сборах в Турции, а также то, что контракт пока не подписан.

«Информация о том, что я тренируюсь в Турции с «Родиной», но контракт пока не подписан? Все верно. Можно ли будет ждать в скором времени положительных новостей? Пока не знаю», — сказал Камышев «СЭ».

Ранее о том, что Камышев может присоединиться к «Родине» и находится сейчас вместе с командой на сборах писал сайт matchtv.ru.

В начале года футболист расторг контракт с «Химками». Камышев выступал за химчан с октября 2020 года. В сезоне-2022/23 он сделал 1 голевую передачу в 10 матчах за команду.

ФК Родина
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И В Н П +/- О
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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5.03 00:00
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Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
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 18 1 2
Марат Бокоев

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