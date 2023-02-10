Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 19:08

Крымские клубы примут участие в конференции РФС по безопасности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Представители футбольных клубов Крыма и Севастополя примут участие в конференции Российского футбольного союза (РФС) по вопросам безопасности.

«Представители восьми выступающих в чемпионате Крыма клубов заочно примут участие в семинаре РФС по вопросам безопасности, который пройдет 14 и 15 февраля. Все необходимые материалы будут переданы им. Департамент безопасности ФНЛ окажет содействие в получении консультаций», — приводит заявление пресс-службы ФНЛ ТАСС.

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/17023285
Футбол
Первая лига
1
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
В Британии указали на скорую потерю ВСУ Харькова и Артемовска
Число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 18,9 тыс.
Военком рассказал о насильственной мобилизации в Одессе
МИД РФ назвал закрытой тему заключения мирного договора с Японией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор «Севастополя» заявил, что сотрудники клуба должны получить сертификаты соответствия РФС
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости