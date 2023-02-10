Крымские клубы примут участие в конференции РФС по безопасности

Представители футбольных клубов Крыма и Севастополя примут участие в конференции Российского футбольного союза (РФС) по вопросам безопасности.

«Представители восьми выступающих в чемпионате Крыма клубов заочно примут участие в семинаре РФС по вопросам безопасности, который пройдет 14 и 15 февраля. Все необходимые материалы будут переданы им. Департамент безопасности ФНЛ окажет содействие в получении консультаций», — приводит заявление пресс-службы ФНЛ ТАСС.

Осенью 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что футбольные клубы Севастополя и Крыма смогут принять участие в ФНЛ с сезона-2023/24.