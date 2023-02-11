Евсеев: «Карпин — тренер сборной России, я — тренер «Шинника». Я его три раза обыграл, он меня — один»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об играх с командами Валерия Карпина, а также о матчах с лидерами первой лиги.

— Мы из второй лиги, «Рубин» и «Арсенал» из РПЛ — естественно, игроки хотят показать свои лучшие качества на фоне таких статусных клубов? — цитирует Metaratings.ru Евсеева. — Они и показывают. Готовимся к каждому матчу, разбираем плюсы и минусы соперников. Хотя в основном стараемся добиваться результата за счет своей игры. Опять же — если у команды нет задач, то мне как тренеру это дает полный карт-бланш. Надо мной ничего не довлеет. Когда я работал в других клубах, там надо было решать задачи, что я и делал. Кому-то это, правда, не понравилось. Решили, что надо играть в другой футбол. Те, кто играет в другой, они уже с нами в одной лиге.

— Но вы же и впрямь сейчас играете в другой. Все говорят, что Евсеев поменял стилистику: «Шинник» много атакует, на команду приятно смотреть.

— Мой футбол не изменился! Я с Иваново провел 19 матчей — 15 мы выиграли, что вы про это не говорите? А говорите про «Уфу». Когда я пришел туда, мы не вылетели, заняли 9-е место. А потом там распродали всех футболистов и сказали: давай, играй в атакующий футбол. М-да... Футбол изменился. Вот вам статистический факт. Карпин — тренер сборной, Евсеев — тренер «Шинника». Евсеев Карпина три раза обыграл, Карпин Евсеева — один. Думайте!

«Шинник» занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков в 20 матчах.