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Евсеев: «Карпин — тренер сборной России, я — тренер «Шинника». Я его три раза обыграл, он меня — один»

Мария Гусева
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев высказался об играх с командами Валерия Карпина, а также о матчах с лидерами первой лиги.

— Мы из второй лиги, «Рубин» и «Арсенал» из РПЛ — естественно, игроки хотят показать свои лучшие качества на фоне таких статусных клубов? — цитирует Metaratings.ru Евсеева. — Они и показывают. Готовимся к каждому матчу, разбираем плюсы и минусы соперников. Хотя в основном стараемся добиваться результата за счет своей игры. Опять же — если у команды нет задач, то мне как тренеру это дает полный карт-бланш. Надо мной ничего не довлеет. Когда я работал в других клубах, там надо было решать задачи, что я и делал. Кому-то это, правда, не понравилось. Решили, что надо играть в другой футбол. Те, кто играет в другой, они уже с нами в одной лиге.

— Но вы же и впрямь сейчас играете в другой. Все говорят, что Евсеев поменял стилистику: «Шинник» много атакует, на команду приятно смотреть.

— Мой футбол не изменился! Я с Иваново провел 19 матчей — 15 мы выиграли, что вы про это не говорите? А говорите про «Уфу». Когда я пришел туда, мы не вылетели, заняли 9-е место. А потом там распродали всех футболистов и сказали: давай, играй в атакующий футбол. М-да... Футбол изменился. Вот вам статистический факт. Карпин — тренер сборной, Евсеев — тренер «Шинника». Евсеев Карпина три раза обыграл, Карпин Евсеева — один. Думайте!

«Шинник» занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков в 20 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Вадим Евсеев
Валерий Карпин
Футбол
ФК Шинник
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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