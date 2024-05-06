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Сегодня, 13:26

Мостовой: «Кто такой Мусаев? Был шанс на чемпионство, но все профукали

Константин Белов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе Мурада Мусаева в «Краснодаре». Специалист сменил Владимира Ивича на посту главного тренера.

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Это огромная проблема для «Краснодара». А вторая проблема — кто пришел на его место. Мусаев — кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие, что, дураки, получается? В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

За три тура до финиша чемпионата России «Краснодар» с 50 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. Столько же баллов у «Динамо» и «Зенита».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
3
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Динамо

 8
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Квинси Промес

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