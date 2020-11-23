Источник: двух арбитров допросили по делу о договорных матчах

Арбитры Максим Матюнин и Игорь Качанов были допрошены полицией по делу о договорных матчах, сообщает Telegram-каналы Baza и «Мутко против».

Следственный департамент МВД начал проверку в отношении двух российских судей, которые могут быть причастны к договорным играм. По данным источника, у сотрудников полиции появились вопросы к Максиму Матюнину (брату арбитра РПЛ Алексея Матюнина) и Антону Качанову, которые работали на матчах «Чайка — Армавир» (1/32 финала Кубка России по футболу сезона-2018/19) и «Чайка» — «Дружба» (игра второго тура ПФЛ того же сезона) соответственно. Обе игры закончились сухими победами команды из ростовской области.

Казано, что оба арбитра уже неоднократно были на допросах и в ближайшее время могут стать фигурантами новых уголовных дел. Выйти на судей удалось во время расследования дела в отношении бывшего гендиректора песчанокопской «Чайки» Олега Баяна по еще одному договорному матчу — с новороссийским «Черноморцем». Баян уже отстранен от футбола на два года за игру на тотализаторе.

Сами судьи пока отрицают свою причастность к договорным матчам, однако сотрудникам полиции уже удалось установить, что Антон Качанов регулярно делает ставки на футбольные матчи.