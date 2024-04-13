«Химки» уступили «Шиннику» в домашнем матче

«Химки» дома проиграли «Шиннику» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:1.

Единственный гол на 64-й минуте игры забил форвард ярославской команды Игорь Андреев.

«Химки» с 45 очками занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, уступая лидирующему «Акрону» один балл. «Шинник» набрал 34 очка и поднялся на 10-е место.

В следующем туре подмосковная команда сыграет против «Родины» (19 апреля), а клуб из Ярославля встретится с махачкалинским «Динамо» (20 апреля).