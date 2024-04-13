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Сегодня, 17:56

«Тюмень» обыграла «Волгарь» и одержала первую победу в 2024 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тюмень» на выезде победила «Волгарь» в матче 27-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Победу гостям принесли голы Виталия Шитова (34-я минута) и Исламжана Насырова (пен. 79-я). За хозяев отличился Дмитрий Лесников (31-я).

«Тюмень» (40 очков) одержала первую победу в 2024 году и занимает шестое место в первой лиге. «Волгарь» (22) остается последним в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
13 апр, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:2
Тюмень

В параллельном матче «Черноморец» и «Акрон» сыграли вничью — 0:0.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 27-й тур
13 апр, 16:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:0
Акрон

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
ФК Волгарь
ФК Тюмень
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 26 13 7 6 35-21 46
2
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
5
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
6
 Тюмень 26 11 7 8 30-24 40
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 Черноморец 26 7 10 9 26-29 31
14
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 26 4 10 12 21-36 22
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13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Волгарь – Тюмень
 1 : 2
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 0 : 0
13.04 17:00
Химки – Шинник
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
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Родина

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Ислам Машуков

Алания

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Бутта Магомедов

Химки

 6
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Динамо

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Никита Глушков

Енисей

 5
И К Ж
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Заур Тарба

Алания

 21 1 6
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Заурбек Плиев

Сокол, Родина

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Евгений Осипов

Кубань

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