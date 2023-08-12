«Химки» обыграли «Родину» в матче первой лиги, Талалаев получил красную карточку

Читать «СЭ» в

«Химки» дома обыграли «Родину» в матче 5-го тура первой лиги — 2:0.

Голы забивали Сергей Варатынов и Хетаг Хосонов.

В середине первого тайма прямую красную карточку получил главный тренер хозяев Андрей Талалаев.

«Химки» с 9 очками занимают 4-е место. «Родина» с 6 очками — на 10-й строчке.