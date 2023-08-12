«Химки» — «Родина»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу хозяев, а потом удалил Талалаева
На 26-й минуте матча 5-го тура первой лиги «Химки» — «Родина» арбитр Ян Бобровский ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.
Рефери неверно квалифицировал действия их защитника Хетага Кочиева, который сбил Артема Кулишева.
Уже через пару минут, получив сигнал от резервного Игоря Верткова, судья показал красную карточку главному тренеру «Химок» Андрею Талалаеву и удалил его.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
4
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
5
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
6
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
7
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
10
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
11
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
12
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
13
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
14
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
15
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
16
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
17
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.08
|16:00
|
Ленинградец – Шинник
|0 : 1
|12.08
|17:00
|
Химки – Родина
|2 : 0
|12.08
|18:30
|
Кубань – Сокол
|- : -
|12.08
|19:30
|
Черноморец – Арсенал
|- : -
|13.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Акрон
|- : -
|13.08
|14:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|13.08
|17:00
|
КАМАЗ – Тюмень
|- : -
|13.08
|18:00
|
Волгарь – Динамо Мх
|- : -
|14.08
|17:00
|
Алания – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Данила Ежков
Сокол
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0
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