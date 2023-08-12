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Судейство

Сегодня, 18:35

«Химки» — «Родина»: судья ошибочно не назначил пенальти в пользу хозяев, а потом удалил Талалаева

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 26-й минуте матча 5-го тура первой лиги «Химки» — «Родина» арбитр Ян Бобровский ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Рефери неверно квалифицировал действия их защитника Хетага Кочиева, который сбил Артема Кулишева.

Уже через пару минут, получив сигнал от резервного Игоря Верткова, судья показал красную карточку главному тренеру «Химок» Андрею Талалаеву и удалил его.

Россия. ФНЛ. 5-й тур
12 авг, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
2:0
Родина

0
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«Шинник» победил «Ленинградец» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
4
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
5
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
6
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
7
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
10
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
11
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
12
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
13
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
14
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
15
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
16
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.08 16:00
Ленинградец – Шинник
 0 : 1
12.08 17:00
Химки – Родина
 2 : 0
12.08 18:30
Кубань – Сокол
 - : -
12.08 19:30
Черноморец – Арсенал
 - : -
13.08 10:00
СКА-Хаб. – Акрон
 - : -
13.08 14:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
13.08 17:00
КАМАЗ – Тюмень
 - : -
13.08 18:00
Волгарь – Динамо Мх
 - : -
14.08 17:00
Алания – Торпедо
 - : -
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ЖК
Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Илья Рубцов

Илья Рубцов

Шинник

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Данила Ежков

Данила Ежков

Сокол

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

 1 0 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 3 0 0
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