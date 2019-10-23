«Химки» на 90+5-й минуте вырвали победу у «Армавира»
«Химки» в 19-м туре Олимп-ФНЛ обыграли «Армавир» — 1:0. На 90+5-й минуте пенальти реализовал Алексей Скворцов. Подмосковная команда набрала 40 очков и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Армавир» (20) — 14-й.
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«Химки» — «Армавир» — 1:0 (0:0)
Гол: Скворцов, 90+5 — с пенальти.
«Химки»: Генералов, Филин, Данилкин, Почивалин, Тихий, Корян (Смирнов, 59), Трошечкин, Кухарчук (Дядюн, 53), Мендель, Алиев (Каменщиков, 58. Умаев, 77), Конате (Скворцов, 46).
«Армавир»: Матюша, Кутин (Мирошниченко, 62), Васильев, Тучевич, Хайруллов, Поляков (Абдул Гафар, 90+1), Падерин, Клопков, Переверзев, Думбья (Гурфов, 46), Калмыков.
Предупреждения: Думбья, 11. Алиев, 52. Дядюн, 55. Хайруллов, 69.
Судья: Левников (Санкт-Петербург).
23 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/