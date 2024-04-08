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Сегодня, 21:30

«Химки» в большинстве вырвали победу над «Арсеналом» и возглавили таблицу первой лиги

Руслан Минаев
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«Химки» — «Арсенал».
Фото ФК «Химки»

«Химки» дома одержали победу над «Арсеналом» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:2.

Счет в матче открыли гости благодаря точному удару Ишхана Гелояна на 34-й минуте. Во втором тайме игрок хозяев Александра Руденко сравнял счет. На 62-й минуте туляки остались вдесятером после удаления Никиты Кокарева.

Спустя 13 минут Бутта Магомедов вывел подмосковный клуб вперед. «Арсенал» отыгрался за 5 минут до конца основного времени после гола Сергея Ткачева. В добавленное время Сергей Варатынов принес «Химкам» победу.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук, отбывающий дисквалификацию, по ходу матча нарушил дисциплинарный регламент.

«Химки» набрали 45 очков и вышли на первое место в таблице первой лиги. «Арсенал» с 41 очком — на 5-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 26-й тур
08 апр, 19:30. Арена Химки (Химки)
Химки
3:2
Арсенал Т

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
15
8
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«Химки» — «Арсенал»: Сторожук нарушил дисциплинарный регламент. Он не имел права общаться с командой

Тренеру «Арсенала» грозит новая дисквалификация на два матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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31 тур
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33 тур
34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 1 : 0
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 3 : 2
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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