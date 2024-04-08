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Судейство

Сегодня, 22:18

Тренеру «Арсенала» грозит новая дисквалификация на два матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Александр Сторожук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главному тренеру «Арсенала» Александру Сторожуку за нарушение дисциплинарного регламента грозит новая дисквалификация — уже на два матча.

Напомним, что в перерыве игры 26-го тура первой лиги «Химки» «Арсенал» главный тренер туляков, отбывающий дисквалификацию, нарушил статью 17 дисциплинарного регламента РФС. Он, находясь на трибуне, провел установку, дав указания игрокам.

В статье 17 дисциплинарного регламента говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств».

Теперь Сторожука могут наказать в соответствии со статьей 34 «Ответственность за неисполнение спортивной санкции». В ней говорится, что «в случае иного неисполнения игроком либо официальным лицом клуба санкции в виде дисквалификации, удаления либо запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности (например, дисквалифицированное официальное лицо клуба исполняло до, во время и после матча свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования, игрок/официальное лицо клуба находился до, во время и после матча на скамье запасных, в раздевалках команд, подтрибунных помещениях), к клубу могут быть применены санкции в соответствии со статьей 111 дисциплинарного регламента РФС и регламентом соответствующего соревнования, а дисквалификация такого игрока/официального лица клуба может быть увеличена юрисдикционным органом, но не более чем в 2 раза».

То есть КДК РФС может оштрафовать главного тренера «Арсенала» и дисквалифицировать на две игры.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
Александр Сторожук
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«Химки» в большинстве вырвали победу над «Арсеналом» и возглавили таблицу первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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34 тур
6.04 13:00
Тюмень – Шинник
 0 : 2
6.04 16:00
Акрон – Торпедо
 2 : 1
6.04 16:00
Ленинградец – Алания
 3 : 3
6.04 16:30
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
7.04 14:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 0 : 1
7.04 14:00
Сокол – Родина
 1 : 1
7.04 16:00
Черноморец – Кубань
 3 : 0
7.04 19:30
Динамо Мх – Енисей
 1 : 0
8.04 19:30
Химки – Арсенал
 3 : 2
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

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