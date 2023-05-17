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Сегодня, 13:35

Григорян возглавил «Кубань». Контракт действует до конца сезона, у команды осталось три матча

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Александр Григорян официально назначен главным тренером «Кубани», сообщает пресс-служба команды.

В тренерский штаб краснодарской команды вошли Евгений Варламов, Хасан Мамтов и Юрий Шишкин.

Контракт с Григоряном будет действовать до конца сезона-2022/23. У «Кубани» в нынешнем сезоне осталось три матча — против «Родины» (21 мая), «Енисея» (27 мая) и «Уфы» (3 июня). Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками в 31 игре.

Ранее Григорян привел «Луч-Энергию» к победе в Кубке ФНЛ, с «Тамбовом» завоевал выход в РПЛ, стал чемпионом Армении с «Алашкертом».

Последним местом работы Григоряна была женская команда ЦСКА, пост главного тренера которой он покинул в октябре 2022 года.

«Кубань» располагается на 15-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка за 31 матч.

Источник: ФК Кубань
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
Александр Григорян
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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Акрон – Алания
 - : -
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Балтика – Рубин
 - : -
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Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
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