«Балтика» продала все билеты на матч первой лиги с «Рубином»
«Балтика» объявила о продаже всех билетов на матч 32-го тура первой лиги против «Рубина».
Матч состоится 20 мая на стадионе «Калининград» с вместимостью 35 тысяч зрителей.
«Балтика» занимает возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 64 очка за 31 тур. «Рубин» занимает второе место с 62 очками.
Начало матча — 21.30 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|31
|17
|13
|1
|53-25
|64
|
2
|Рубин
|31
|17
|11
|3
|50-27
|62
|
3
|Алания
|31
|15
|10
|6
|51-33
|55
|
4
|Енисей
|31
|12
|13
|6
|39-33
|49
|
5
|Динамо Мх
|31
|12
|10
|9
|24-23
|46
|
6
|Родина
|31
|12
|9
|10
|39-36
|45
|
7
|Волгарь
|31
|11
|11
|9
|37-32
|44
|
8
|Арсенал
|31
|11
|8
|12
|37-38
|41
|
9
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|34-33
|41
|
10
|Шинник
|31
|11
|7
|13
|34-37
|40
|
11
|Нефтехимик
|31
|10
|10
|11
|28-31
|40
|
12
|Акрон
|31
|8
|15
|8
|32-35
|39
|
13
|СКА-Хаб.
|31
|9
|11
|11
|42-38
|38
|
14
|Велес
|31
|9
|6
|16
|31-46
|33
|
15
|Кубань
|31
|8
|9
|14
|32-36
|33
|
16
|Уфа
|31
|7
|8
|16
|33-42
|29
|
17
|Волга
|31
|5
|11
|15
|21-40
|26
|
18
|Краснодар-2
|31
|5
|7
|19
|20-52
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.05
|18:00
|
Акрон – Алания
|- : -
|20.05
|00:00
|
Балтика – Рубин
|- : -
|20.05
|00:00
|
Динамо Мх – Волга
|- : -
|20.05
|00:00
|
Краснодар-2 – Велес
|- : -
|20.05
|00:00
|
Уфа – КАМАЗ
|- : -
|20.05
|00:00
|
Енисей – Нефтехимик
|- : -
|20.05
|00:00
|
СКА-Хаб. – Волгарь
|- : -
|21.05
|00:00
|
Арсенал – Шинник
|- : -
|21.05
|00:00
|
Родина – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|13
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|11
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|10
|
|
Александр Зотов
Рубин
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|29
|1
|3
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|28
|1
|10
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