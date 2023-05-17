«Балтика» продала все билеты на матч первой лиги с «Рубином»

«Балтика» объявила о продаже всех билетов на матч 32-го тура первой лиги против «Рубина».

Матч состоится 20 мая на стадионе «Калининград» с вместимостью 35 тысяч зрителей.

«Балтика» занимает возглавляет турнирную таблицу первой лиги, набрав 64 очка за 31 тур. «Рубин» занимает второе место с 62 очками.

Начало матча — 21.30 мск.