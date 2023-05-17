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Сегодня, 11:31

Гаджиев опроверг информацию об отказе махачкалинского «Динамо» от прохождения лицензирования для РПЛ

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не отказывался от процедуры получения лицензии для выступления в РПЛ.

«Это неправда. Там все не так просто. Речь идет о том, что нужно платить за установку Fan ID, необходимого в премьер-лиге. А что за него платить, когда ничего не ясно? Выйдем мы в премьер-лигу или нет, неизвестно. Мы не можем транжирить деньги. Сам по себе это порядок неправильный. Если бы у нас было положение, как у «Балтики», тогда другое дело. Тратить деньги нужно тогда, когда есть смысл. А 25 миллионов рублей — это большие деньги. Тем более что лицензия действует один год», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Алания» и «Динамо» не получат лицензию РФС-1, которая позволяет участвовать в стыковых матчах и выступать в чемпионате России.

Махачкалинский клуб идет на 5-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. Команда может получить право участвовать в стыковых матчах из-за недопуска «Алании», занимающей 3-е место (55 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-oproverg-otkaz-makhachkalinskogo-dinamo-ot-prokhozhdeniya-licenzirovaniya-dlya-rpl-251692/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 31 17 13 1 53-25 64
2
 Рубин 31 17 11 3 50-27 62
3
 Алания 31 15 10 6 51-33 55
4
 Енисей 31 12 13 6 39-33 49
5
 Динамо Мх 31 12 10 9 24-23 46
6
 Родина 31 12 9 10 39-36 45
7
 Волгарь 31 11 11 9 37-32 44
8
 Арсенал 31 11 8 12 37-38 41
9
 КАМАЗ 31 10 11 10 34-33 41
10
 Шинник 31 11 7 13 34-37 40
11
 Нефтехимик 31 10 10 11 28-31 40
12
 Акрон 31 8 15 8 32-35 39
13
 СКА-Хаб. 31 9 11 11 42-38 38
14
 Велес 31 9 6 16 31-46 33
15
 Кубань 31 8 9 14 32-36 33
16
 Уфа 31 7 8 16 33-42 29
17
 Волга 31 5 11 15 21-40 26
18
 Краснодар-2 31 5 7 19 20-52 22
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19.05 18:00
Акрон – Алания
 - : -
20.05 00:00
Балтика – Рубин
 - : -
20.05 00:00
Динамо Мх – Волга
 - : -
20.05 00:00
Краснодар-2 – Велес
 - : -
20.05 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
20.05 00:00
Енисей – Нефтехимик
 - : -
20.05 00:00
СКА-Хаб. – Волгарь
 - : -
21.05 00:00
Арсенал – Шинник
 - : -
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Родина – Кубань
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