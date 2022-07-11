«Надеялись на эчпочмаки, но, видно, не судьба». Слуцкий доставил абонемент болельщику «Рубина»

«Рубин» организовал специальную акцию, в рамках которой одному из болельщиков казанского клуба абонемент на матчи сезона-2022/23 доставил лично главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Слуцкий: Какой раз покупаете абонемент?

Болельщик: Второй год подряд.

Слуцкий: Если второй, то мы только половину (абонемента) отдаем.

Болельщик: Не, я за «Рубин» болею с 2000 года, когда мне было семь лет, отец привел меня первый раз на футбол.

Слуцкий: Вот вам абонемент. Спасибо вам большое. Надеялись мы, конечно, на эчпочмаки, но, видно, не судьба.

Напомним, «Рубин» в 30-м туре прошлого сезона РПЛ на своем поле проиграл «Уфе» со счетом 1:2. У казанской команды был шанс спастись от поражения и попасть в зону стыковых матчей, а не в зону вылета. Однако на последней минуте нападающий «Рубина» Виталий Лисакович не реализовал пенальти.

В следующем сезоне казанский клуб будет выступать в ФНЛ.