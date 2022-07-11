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Сегодня, 20:07

«Динамо» из Махачкалы пригласило в команду Юрия Жиркова

Гаджи Гаджиев позвал Юрия Жиркова в «Динамо» из Махачкалы
Иван Шитик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев и президент клуба «Динамо» из Махачкалы прокомментировал возможное завершение карьеры экс-игрока национальной сборной Юрия Жиркова.

«С Юрой мы знакомы давно. Я всегда считал, что он не только талантливый футболист, но и настоящий мужик! Что касается других клубов, не знаю, почему они не видят его в своей команде. Часто бывает, что возраст служит лимитом.

Юрий Жирков пригодился бы нашей команде, которая получила право играть в Первой лиге. В концовке сезона мы одержали 13 побед подряд. У нас хорошая команда, мы приглашаем Юрия Жиркова к нам", — сказал Гаджиев Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что Жирков в ближайшее время может завершить карьеру, так как у него нет достойных предложений, которые он готов был бы рассмотреть.

Последним клубом 38-летнего футболиста были «Химки», за которые он сыграл три матча в сезоне-2021/22. 27 июня подмосковный клуб объявил о досрочном расторжении контракта с хавбеком по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/vyshedshee-v-pervuyu-ligu-dinamo-iz-makhachkaly-priglasilo-zhirkova-v-komandu-1309762/
Юрий Жирков
Гаджи Гаджиев
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