Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев раскритиковал судейство после завершения матча 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровск» (0:2).

«Как только мы сюда приезжаем... И это не отговорки, я не слабость проявляю. Это констатация факта. С моих времен так было еще: здесь постоянно было неоднозначное судейство, так сказать.

Характеристика сегодняшней игры был озвучена болельщиками: сегодня после свистка болельщики кричали «судья — молодец». Ни команда СКА, ни «Алания» плохая, а «судья — молодец». Скандировали просто две минуты. О чем тогда говорить?

Вот наш футбол. Давайте сделаем так, давайте играть так, чтобы судья был в стороне. Чтобы болельщик оценивал наш футбол. Чтобы кричали «СКА — молодец» или «Алания» — молодец». Чтобы мы к этому пришли.

Это неправильно. Надо это озвучивать, надо об этом говорить. Мы обязательно подадим жалобу», — приводит слова Гогниева Telegram-канал ФНЛ.

«Алания» с 49 очками занимает третье место и опережает идущий пятым «СКА-Хабаровск» на четыре балла.