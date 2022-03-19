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«Судья — молодец». Эмоциональная речь Гогниева после поражения «Алании» от «СКА-Хабаровск»

«Алания» подаст жалобу на судейство в матче против «СКА-Хабаровск»
Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев раскритиковал судейство после завершения матча 28-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против «СКА-Хабаровск» (0:2).

«Как только мы сюда приезжаем... И это не отговорки, я не слабость проявляю. Это констатация факта. С моих времен так было еще: здесь постоянно было неоднозначное судейство, так сказать.

Характеристика сегодняшней игры был озвучена болельщиками: сегодня после свистка болельщики кричали «судья — молодец». Ни команда СКА, ни «Алания» плохая, а «судья — молодец». Скандировали просто две минуты. О чем тогда говорить?

Вот наш футбол. Давайте сделаем так, давайте играть так, чтобы судья был в стороне. Чтобы болельщик оценивал наш футбол. Чтобы кричали «СКА — молодец» или «Алания» — молодец». Чтобы мы к этому пришли.

Это неправильно. Надо это озвучивать, надо об этом говорить. Мы обязательно подадим жалобу», — приводит слова Гогниева Telegram-канал ФНЛ.

«Алания» с 49 очками занимает третье место и опережает идущий пятым «СКА-Хабаровск» на четыре балла.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
2-й тайм

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Спартак Гогниев
ФК Алания (Владикавказ)
ФК СКА-Хабаровск
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