Вице-президент "Тамбова" Георгий Ярцев рассказал, зачем команде понадобилась смена главного тренера.

На этой неделе команду, лидирующую в первенстве Олимп-ФНЛ, возглавил Александр Григорян. Он сменил Мурата Искакова.

– Это внутренне дело команды, – сказал Ярцев. – Ситуация в команде потребовала, чтобы была смена тренера и она сумела сделать финишный рывок с другим характером и положением.

В воскресенье в 34-м туре "Тамбов" на выезде сыграл вничью со "Спартаком-2" (2:2). Гости сравняли счет в концовке встречи с сомнительного пенальти.

– Всегда любой пенальти вызывает споры. Судья в двух моментах был ближе к стыкам, если назначил – значит, было, – сказал Ярцев.

– Чем ближе к финишу тем обостряется борьба, – отметил вице-президент "Тамбова". – Борьба идет за каждое очко. Нельзя даже такой результат, как ничья в сегодняшнем матче, считать плохим результатом. Мы сегодня скорее приобрели очко.

Также Ярцев высказался насчет того, готов ли клуб к РПЛ в финансовом плане.

– Как только мы окажемся на берегу выхода в РПЛ, мы сядем и будем обсуждать финансовое положение команды, бюджет, стадион и все остальное, – сказал он. – Оно сейчас решается, может быть, не такими большими темпами, но решается. Мы стараемся и работаем для наших болельщиков. В Тамбове футбол любят, стадион, может, и маленький, но забивается по полной. Будем решать вместе с регионом вопрос по стадиону. (Арман Мкртчян)

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