Геннадий Орлов предложил разделить ФНЛ на две зоны

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" предложил идею по преобразованию футбольной национальной лиги (ФНЛ).

– Почему бы не разделить первый дивизион на две зоны – "Запад" и "Восток"? Нужно, чтобы первые команды этих зон напрямую выходили в премьер-лигу. А вторые-третьи играли стыковые матчи. И вот тогда на Востоке появится стимул развивать футбол, вкладывать в него деньги. А финансы там есть. Нефть, газ.

Кроме того, почему сейчас команды должны летать из Калининграда во Владивосток? Вам не жалко футболистов, их организмы?

Надо работать! Я не вижу людей, генерирующих идеи! У нас нигде нет дискуссий, обсуждений, споров. Но если у нас так проходят турниры в ПФЛ и ФНЛ, значит, людей в РФС все устраивает?

Полностью интервью Орлова – здесь