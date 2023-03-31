Газизов: «В следующем сезоне нас точно не стоит ждать в РПЛ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процессе решения финансовых проблем в клубе.

«Финансовая ситуация в клубе потихоньку устаканивается. Это обычная история в последнее время. У нас остается долг перед региональным фондом – 100 миллионов. Мы пока не решили этот вопрос, а так – двигаемся. В следующем сезоне в РПЛ нас точно не стоит ждать: мы хотели планировать, просто не получается. Может, на следующий год.

У нас хорошая команда, ее надо сохранить. С ней можно штурмовать определенные вершины. Надолго задерживаться в Первой лиге мы не собираемся», – цитирует Газизова Sport24.

После 24 туров «Уфа» с 21 очком занимает 16 место в первой лиге. В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.