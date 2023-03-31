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Сегодня, 15:34

Газизов: «В следующем сезоне нас точно не стоит ждать в РПЛ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о процессе решения финансовых проблем в клубе.

«Финансовая ситуация в клубе потихоньку устаканивается. Это обычная история в последнее время. У нас остается долг перед региональным фондом – 100 миллионов. Мы пока не решили этот вопрос, а так – двигаемся. В следующем сезоне в РПЛ нас точно не стоит ждать: мы хотели планировать, просто не получается. Может, на следующий год.

У нас хорошая команда, ее надо сохранить. С ней можно штурмовать определенные вершины. Надолго задерживаться в Первой лиге мы не собираемся», – цитирует Газизова Sport24.

После 24 туров «Уфа» с 21 очком занимает 16 место в первой лиге. В прошлом сезоне команда выступала в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-31-gazizov-finansovaya-situatsiya-v-ufe-ustakanivayetsya-no-zhdat-nas-v-rpl-v-sleduyushchem-sezone-tochno-ne-stoit
Футбол
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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1.04 15:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
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2.04 13:30
Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 15:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 16:00
Волга – Волгарь
 - : -
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
 - : -
2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
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