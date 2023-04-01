«Арсенал» представил комплект формы в стиле тульского пряника
«Арсенал» представил третий комплект формы, который стилизован под тульский пряник.
В этой форме команда проведет остаток текущего сезона.
«На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — говорится в сообщении.
«Арсенал» после 24 матчей занимает пятое место в ФНЛ, набрав 36 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|24
|14
|9
|1
|45-22
|51
|
2
|Рубин
|24
|12
|9
|3
|38-23
|45
|
3
|Енисей
|24
|11
|9
|4
|33-24
|42
|
4
|Алания
|24
|11
|8
|5
|39-26
|41
|
5
|Арсенал
|24
|10
|6
|8
|32-30
|36
|
6
|Шинник
|24
|10
|5
|9
|29-26
|35
|
7
|Волгарь
|24
|9
|8
|7
|26-23
|35
|
8
|СКА-Хаб.
|24
|9
|7
|8
|38-28
|34
|
9
|КАМАЗ
|24
|8
|9
|7
|27-24
|33
|
10
|Динамо Мх
|24
|8
|9
|7
|17-18
|33
|
11
|Родина
|24
|8
|7
|9
|26-29
|31
|
12
|Акрон
|24
|6
|12
|6
|24-26
|30
|
13
|Нефтехимик
|24
|7
|8
|9
|20-24
|29
|
14
|Велес
|24
|7
|3
|14
|23-39
|24
|
15
|Кубань
|24
|6
|6
|12
|24-28
|24
|
16
|Уфа
|24
|5
|6
|13
|22-34
|21
|
17
|Волга
|24
|4
|8
|12
|17-31
|20
|
18
|Краснодар-2
|24
|4
|5
|15
|16-41
|17
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.04
|15:00
|
Родина – Акрон
|- : -
|2.04
|11:30
|
Уфа – СКА-Хаб.
|- : -
|2.04
|13:30
|
Енисей – Краснодар-2
|- : -
|2.04
|15:00
|
Динамо Мх – Балтика
|- : -
|2.04
|15:00
|
Рубин – Велес
|- : -
|2.04
|16:00
|
Волга – Волгарь
|- : -
|2.04
|17:00
|
КАМАЗ – Алания
|- : -
|2.04
|17:30
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.04
|19:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|22
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|22
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6
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