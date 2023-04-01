«Арсенал» представил комплект формы в стиле тульского пряника

«Арсенал» представил третий комплект формы, который стилизован под тульский пряник.

В этой форме команда проведет остаток текущего сезона.

«На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — говорится в сообщении.

«Арсенал» после 24 матчей занимает пятое место в ФНЛ, набрав 36 очков.