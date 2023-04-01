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Сегодня, 10:32

«Арсенал» представил комплект формы в стиле тульского пряника

Сергей Разин
корреспондент
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Третий комплект формы «Арсенала».
Фото ФК «Арсенал» Тула

«Арсенал» представил третий комплект формы, который стилизован под тульский пряник.

В этой форме команда проведет остаток текущего сезона.

«На дизайн формы нас вдохновил вкусный и сладкий тульский пряник. Согласитесь, это прям вкуснятина!» — говорится в сообщении.

«Арсенал» после 24 матчей занимает пятое место в ФНЛ, набрав 36 очков.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 24 14 9 1 45-22 51
2
 Рубин 24 12 9 3 38-23 45
3
 Енисей 24 11 9 4 33-24 42
4
 Алания 24 11 8 5 39-26 41
5
 Арсенал 24 10 6 8 32-30 36
6
 Шинник 24 10 5 9 29-26 35
7
 Волгарь 24 9 8 7 26-23 35
8
 СКА-Хаб. 24 9 7 8 38-28 34
9
 КАМАЗ 24 8 9 7 27-24 33
10
 Динамо Мх 24 8 9 7 17-18 33
11
 Родина 24 8 7 9 26-29 31
12
 Акрон 24 6 12 6 24-26 30
13
 Нефтехимик 24 7 8 9 20-24 29
14
 Велес 24 7 3 14 23-39 24
15
 Кубань 24 6 6 12 24-28 24
16
 Уфа 24 5 6 13 22-34 21
17
 Волга 24 4 8 12 17-31 20
18
 Краснодар-2 24 4 5 15 16-41 17
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1.04 15:00
Родина – Акрон
 - : -
2.04 11:30
Уфа – СКА-Хаб.
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Енисей – Краснодар-2
 - : -
2.04 15:00
Динамо Мх – Балтика
 - : -
2.04 15:00
Рубин – Велес
 - : -
2.04 16:00
Волга – Волгарь
 - : -
2.04 17:00
КАМАЗ – Алания
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2.04 17:30
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.04 19:00
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Кубань

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