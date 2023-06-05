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Сегодня, 16:33

Дудиев: «Язык не повернется сказать что-то плохое про Игнашевича»

Алина Савинова
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Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев высказался о совместной работе с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

«Понятно, что Сергей Николаевич — молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А еще Игнашевич — максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой. Принципиальность? Вообще, это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд. Думаю, работает простой принцип: тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще, тренер — это не товарищ, не другю Главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернется сказать что-то плохое про Игнашевича», — приводит «Чемпионат» слова Дудиева.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с 2021 года. В этом сезоне команда под руководством 43-летнего специалиста заняла второе место в турнирной таблице первой лиги и вышла в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127543-yazyk-ne-povernyotsya-skazat-plohoe-dudiev-o-rabote-s-ignashevichem.html
Аслан Дудиев
Сергей Игнашевич
Футбол
ФК Балтика
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
Результаты / календарь
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34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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