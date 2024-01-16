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Сегодня, 13:45

Газизов допустил, что махачкалинское «Динамо» может пригласить Кокорина в случае выхода в РПЛ

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, работающий в махачкалинском «Динамо», уверен, что нападающий Александр Кокорин еще не казал последнего слова в футболе.

— Созваниваетесь ли с Александром Кокориным, который при вас появился в «Спартаке»?

— Тоже друг друга поздравляем, когда есть поводы. Наблюдаю за его карьерой. Думаю, он еще не все сказал в футболе.

— Хотите сказать, что чемпионат Кипра — слишком низкий для него уровень?

— Нет, не хочу принижать чемпионат Кипра. Но, зная возможности Саши, ему точно еще есть куда двигаться.

— Если махачкалинское «Динамо» выйдет в РПЛ, предложите ему контракт? Он же в свое время уже переходил в «Анжи», но не провел ни одного матча, вскоре вернувшись в «Динамо».

— Хорошая мысль. Кокорин нам точно поможет. Если решим задачу по выходу в РПЛ, то летом подумаем над этим вариантом. Почему нет? Российский нападающий серьезного уровня всегда находится в списках футбольных руководителей. Возраст еще позволяет Саше двигаться вперед, развиваться. Но нам сначала надо выйти в РПЛ.

В сезоне-2023/24 Кокорин, выступающий за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах.

Махачкалинское «Динамо» лидирует в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги-2023/24 с 37 очками в 20 матчах.

Александр Кокорин уже имеет опыт игры за&nbsp;клуб из&nbsp;Махачкалы. «Если Махачкала выйдет в РПЛ, подумаем о приглашении Кокорина». Газизов — о работе с Бердыевым, Урунове и суде с Федуном

Александр Кокорин
Первая лига
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
0
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Газизов ответил на вопрос, может ли Урунов перейти в махачкалинское «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

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