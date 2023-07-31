Форвард «Торпедо» Лебеденко допустил, что проводит последний сезон в карьере

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко заявил, что этот сезон может стать последним в его карьере.

«Допускаю, что это может быть мой последний сезон в карьере. Не знаю, сколько еще буду играть. У меня каждый сезон как последний», — цитирует Лебеденко ТАСС.

В минувшем сезоне футболист провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Контракт 40-летнего игрока с «Торпедо» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне команда играет в Первой лиге.