Махачкалинское «Динамо» обыграло «Кубань» в матче первой лиги

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Махачкалинское «Динамо» дома обыграло «Кубань» в матче третьего тура первой лиги — 2:0.

В составе «Динамо» отметились Раджаб Магомедов и Раджаб Магомедов.

Эта победа стала первой для главного тренера махачкалинской команды Курбана Бердыева в сезоне-2023/24.