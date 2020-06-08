«Факел» подписал профессиональный контракт с полузащитником Шепиловым

Футболист молодежной команды «Факела», 19-летний полузащитник Денис Шепилов, подписал новый профессиональный контракт с клубом. Он позволит игроку защищать цвета «Факела» в турнирах, проводимых под эгидой РФС в следующем сезоне, сообщает сайт команды из Воронежа.

Футболист молодёжной команды «Факела», 19-летний полузащитник Денис Шепилов, подписал новый профессиональный контракт с нашим клубом, который позволит игроку защищать цвета «Факела» в турнирах, проводимых под эгидой РФС в следующем сезоне! ? pic.twitter.com/lRGnykPTf5 — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) June 8, 2020