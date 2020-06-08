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«Факел» подписал профессиональный контракт с полузащитником Шепиловым

12:46
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Футболист молодежной команды «Факела», 19-летний полузащитник Денис Шепилов, подписал новый профессиональный контракт с клубом. Он позволит игроку защищать цвета «Факела» в турнирах, проводимых под эгидой РФС в следующем сезоне, сообщает сайт команды из Воронежа.

Дополнительная информация:

http://fakelfc.ru/news/view/6115

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