Евсеев о драке игроков «Шинника» с украинской командой: «Горжусь вами! Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор»

Евсеев обратился к «Шиннику» по поводу драки с украинскими футболистами «Миная»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев обратился к своим футболистам по поводу драки с украинскими игроками «Миная» на сборах в турецкой Анталии.

«С чего хочу начать. Были выходные, был инцидент. Поэтому от себя лично хочу сказать, что я горжусь вами. Вами я горжусь! Мы правильный выбор сделали в команде, дали отпор. Люди хотели хайпануть. Но вы это не сделали. Вас было мало, вы не отступили назад, а дали отпор. Видел там, кто валялся, кто бился. Ничего страшного», — сказал Евсеев на видео пресс-службы «Шинника».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция), где команды проводили тренировочные сборы.

Отмечалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, а спустя время украинские игроки избили в лифте футболиста «Шинника».

Российскому клубу пришлось сменить место базирования на сборах. Титульный партнер поддержала команду и компенсировала ей расходы, которые возникли в результате сложившейся ситуации

Клуб из Ярославля занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 28 очков за 20 туров.