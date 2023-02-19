Газизов назвал бюджет «Уфы» стабильным: «Все достойно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил «СЭ» на вопрос о состоянии бюджета клуба.

«Финансовое состояние такое же, какое и было. У нас небольшой бюджет, но все достойно, нормально. Пока у нас все стабильно», — сказал Газизов «СЭ».

В прошлом сезоне «Уфа» вылетела в Первую лигу. На данный момент клуб с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ.