Евсеев обозначил задачи «Шинника»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что его команде по-прежнему надо решить задачу по сохранению прописки в первой лиге.

— В феврале 2020 года вы говорили, что, работая в ивановском «Текстильщике», постарались применить на практике идеи Гвардиолы, и в целом у вас получилось. В «Шиннике» чьи-то тренерские наработки воплощаете в жизнь?

— Использую свои идеи. Сейчас другая ситуация. Когда я работал в «Текстильщике», там не было задач. Поэтому у меня имелся маневр для тренерских экспериментов. В «Шиннике» нам надо было сначала выйти в первую лигу, а сейчас — не вылететь из нее. Но это не говорит о том, что я не смотрю чемпионат мира или чемпионат Англии. Конечно, слежу. Но сейчас прежде всего нам нужно сохранить прописку в первой лиге.

— Не вылететь? Но вы отстаете от четвертого места всего на шесть очков. Неужели аппетит не приходит во время еды?

— Чтобы решать высокие задачи, нужна заинтересованность руководителей не только на словах, но и на деле. А пока нам надо прежде всего думать о том, как остаться в этой лиге. У нас просто-напросто нет финансовых возможностей, чтобы решать задачу по прямому повышению в классе или попаданию в четверку. Да даже в десятку, несмотря на то что мы сейчас девятые.