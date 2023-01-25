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Сегодня, 10:15

Евсеев обозначил задачи «Шинника»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что его команде по-прежнему надо решить задачу по сохранению прописки в первой лиге.

— В феврале 2020 года вы говорили, что, работая в ивановском «Текстильщике», постарались применить на практике идеи Гвардиолы, и в целом у вас получилось. В «Шиннике» чьи-то тренерские наработки воплощаете в жизнь?

— Использую свои идеи. Сейчас другая ситуация. Когда я работал в «Текстильщике», там не было задач. Поэтому у меня имелся маневр для тренерских экспериментов. В «Шиннике» нам надо было сначала выйти в первую лигу, а сейчас — не вылететь из нее. Но это не говорит о том, что я не смотрю чемпионат мира или чемпионат Англии. Конечно, слежу. Но сейчас прежде всего нам нужно сохранить прописку в первой лиге.

— Не вылететь? Но вы отстаете от четвертого места всего на шесть очков. Неужели аппетит не приходит во время еды?

 — Чтобы решать высокие задачи, нужна заинтересованность руководителей не только на словах, но и на деле. А пока нам надо прежде всего думать о том, как остаться в этой лиге. У нас просто-напросто нет финансовых возможностей, чтобы решать задачу по прямому повышению в классе или попаданию в четверку. Да даже в десятку, несмотря на то что мы сейчас девятые.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева

Вадим Евсеев
ФК Шинник
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Евсеев — о результатах «Шинника»: «Больше всех победили дома, на игры приходят 4-5 тысяч»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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