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Сегодня, 10:00

Евсеев — о результатах «Шинника»: «Больше всех победили дома, на игры приходят 4-5 тысяч»

Евсеев доволен местом «Шинника» по итогам первой части сезона в первой лиге
Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» признался, что доволен местом команды по итогам первой части сезона в первой лиге.

— Вас задевает, что журналисты нечасто пишут про первую лигу, редко берут интервью у игроков и тренеров этого турнира?

— Ну не звонят и не звонят. Какие проблемы? Я вниманием не обделен. Открыт для всех. У тренерского штаба хватает дел и забот, которые надо постоянно решать.

— «Шинник» завершил первую часть сезона на девятом месте. Довольны результатом?

— Наша команда больше всех в лиге набрала очков дома. Это, конечно, плюс. Мы вернули болельщика на трибуны. Здесь есть удовлетворение. При этом остался определенный осадок от результатов в гостях.

— А что касается качества игры?

— Мы, тренеры, довольны и качеством футбола «Шинника», и прогрессом наших подопечных. Считаю, команда играет на пределе своих возможностей. Стараемся показывать атакующий, динамичный, сбалансированный футбол, оказывать на соперников давление. Хочется, чтобы зритель, прежде всего ярославский, получал удовольствие от наших матчей. Мы пришли в «Шинник», когда команда находилась во второй лиге... Но ничего — вернулись в первую, болельщик потянулся на трибуны.

— Какая сейчас средняя посещаемость домашних матчей?

— Если во второй лиге на игры приходило 300 человек, то в этом сезоне на некоторых матчах набиралось уже по 4-5 тысяч.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
ФК Шинник
1
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Евсеев обозначил задачи «Шинника»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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