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Сегодня, 10:30

Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Соколов.
Фото ФК «Шинник»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заметил, что у него нет серьезных претензий к судьям в первой лиге.

— Можете назвать самого талантливого молодого игрока первой лиги в этом сезоне?

— Соколов.

— Игрок группы атаки «Шинника», который забил победный гол «Рубину»?

 — Все верно. У этого парня большой потенциал. Он будет играть в премьер-лиге.

— Что для вас как для тренера самое сложное в первой лиге?

— Что вы вкладываете в свой вопрос?

— Переезды, перелеты, уровень игроков, судейство...

— Считаю, лига пошла навстречу клубам. Имею в виду прежде всего календарь. Мы работаем в недельном цикле. Тренировочный процесс наладился, успеваем восстанавливаться. Так что тут все хорошо.

— Логистика?

— Да все нормально. «Шинник» всегда добирался на автобусе до Москвы, а оттуда уже летел в другие города. Пока мы еще не столкнулись с южными городами, но и это, думаю, не станет проблемой.

— Как судят в первой лиге?

— Да каких-то серьезных вопросов к арбитрам нет. Они тоже люди, имеют право на ошибку. В матче с «Арсеналом» у нас удалили игрока. А потом ЭСК признала, что судья ошибся. Ну что поделать... Человеческий фактор. Мы в «Шиннике» к арбитрам относимся ровно.

Вадим Евсеев. Работа в «Шиннике», звонки из РПЛ, молодые таланты, хоккей, театр. Интервью Вадима Евсеева
Вадим Евсеев
ФК Шинник
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Евсеев: «Почему вы считаете, что в РПЛ мало молодых талантов? А Сулейманов из Нижнего?»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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