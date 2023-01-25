Евсеев назвал самого талантливого игрока в первой лиге

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» заметил, что у него нет серьезных претензий к судьям в первой лиге.

— Можете назвать самого талантливого молодого игрока первой лиги в этом сезоне?

— Соколов.

— Игрок группы атаки «Шинника», который забил победный гол «Рубину»?

— Все верно. У этого парня большой потенциал. Он будет играть в премьер-лиге.

— Что для вас как для тренера самое сложное в первой лиге?

— Что вы вкладываете в свой вопрос?

— Переезды, перелеты, уровень игроков, судейство...

— Считаю, лига пошла навстречу клубам. Имею в виду прежде всего календарь. Мы работаем в недельном цикле. Тренировочный процесс наладился, успеваем восстанавливаться. Так что тут все хорошо.

— Логистика?

— Да все нормально. «Шинник» всегда добирался на автобусе до Москвы, а оттуда уже летел в другие города. Пока мы еще не столкнулись с южными городами, но и это, думаю, не станет проблемой.

— Как судят в первой лиге?

— Да каких-то серьезных вопросов к арбитрам нет. Они тоже люди, имеют право на ошибку. В матче с «Арсеналом» у нас удалили игрока. А потом ЭСК признала, что судья ошибся. Ну что поделать... Человеческий фактор. Мы в «Шиннике» к арбитрам относимся ровно.