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Сегодня, 12:19

Евдокимов стал новым главным тренером «Кубани»

Алина Савинова
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Роберт Евдокимов назначен на должность главного тренера «Кубани», сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 54 -летним специалистом рассчитан до окончания сезона-2025/26.

Евдокимов уже возглавлял «Кубань» в сезоне-2021/22. Под его руководством команда провела 44 официальных матча, одержав 15 побед и 14 раз сыграв вничью.

Отмечается, что тренер уже приступил к подготовке команды к матчу 27-го тура Мелбет-Первой лиги с «КАМАЗом». На данный момент краснодарцы с 22 очками занимают 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

8 апреля «Кубань» объявила об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера команды. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: https://t.me/pfckuban_official/7249
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
Роберт Евдокимов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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13.04 09:00
Енисей – Алания
 - : -
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 - : -
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Химки – Шинник
 - : -
13.04 17:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
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