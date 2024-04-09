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Овчинников о Талалаеве: «Он в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках»

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Российский тренер Валерий Овчинников поделился мнением об Андрее Талалаеве.

51-летний специалист возглавил подмосковные «Химки» в апреле 2023 года.

«Талалаев в каждой команде все доказывает, как сейчас и в «Химках». Думаю, он выйдет в РПЛ, потому что это специалист, который должен работать в высшей лиге. Не могу сказать, что «Химки» — это суперклуб, но Талалаев там добивается результата, а это главное. Дай Бог, чтобы «Химки» Талалаева вышли в РПЛ и закрепились там», — цитирует Овчинникова Legalbet.

На данный момент «Химки» занимают первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 45 очков в 25 турах.

13 апреля подмосковный клуб проведет домашний матч с «Шинником».

Источник: Legalbet
Андрей Талалаев
Первая лига
ФК Химки
Валерий Овчинников
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
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26 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 00:00
Химки – Шинник
 - : -
13.04 00:00
Енисей – Алания
 - : -
13.04 00:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
13.04 00:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
13.04 00:00
Черноморец – Акрон
 - : -
14.04 00:00
Родина – Ленинградец
 - : -
14.04 00:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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