ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 апреля

«Енисей» сыграет с «Аланией» в Первой лиге 13 апреля 2024

В субботу, 13 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 13 апреля

13 апреля, суббота

09:00. «Енисей» — «Алания»

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16:00. «Черноморец» — «Акрон»

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17:00. «Химки» — «Шинник»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Волгарь» — «Тюмень»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

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