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ФНЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 13 апреля

«Енисей» сыграет с «Аланией» в Первой лиге 13 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»

В субботу, 13 апреля состоятся четыре матча 27-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игрового дня. Время начала — московское.

Расписание ФНЛ 13 апреля

13 апреля, суббота

09:00. «Енисей» — «Алания»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

16:00. «Черноморец» — «Акрон»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Химки» — «Шинник»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

17:00. «Волгарь» — «Тюмень»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт matchtv.ru, группа лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Енисей
ФК Тюмень
ФК Химки
ФК Черноморец (Новороссийск)
ФК Шинник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Алания 25 9 10 6 29-30 37
7
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
8
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
9
 Енисей 25 10 3 12 41-34 33
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
14
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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11 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 - : -
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 - : -
13.04 17:00
Химки – Шинник
 - : -
13.04 17:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 20 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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