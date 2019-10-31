Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон — о матче с «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России. В этой игре он сделал дубль.

— Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд, — написал швед в Instagram. — Спасибо за великолепную поддержку.

В 1/4 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА.