«Еще один матч, еще два гола». Ларссон — об игре с «Ростовом»
31 октября 2019, 23:42
Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон — о матче с «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России. В этой игре он сделал дубль.
— Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд, — написал швед в Instagram. — Спасибо за великолепную поддержку.
В 1/4 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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