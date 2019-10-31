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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

«Еще один матч, еще два гола». Ларссон — об игре с «Ростовом»

31 октября 2019, 23:42
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Полузащитник «Спартака» Джордан Ларссон — о матче с «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России. В этой игре он сделал дубль.

— Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд, — написал швед в Instagram. — Спасибо за великолепную поддержку.

В 1/4 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА.

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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