«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка. В 1/4 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА.

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