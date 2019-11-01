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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Спартак» показал, что осталось за кадром победного матча с «Ростовом»

21:08
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«Спартак» на своем официальном youtube — канале опубликовал видео, посвященное матчу 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1). В частности, в ролике запечатлено поведение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско на бровке, а также радость болельщиков и игроков после финального свистка. В 1/4 финала «Спартак» сыграет с ЦСКА.

Спартак — Ростов

Все об Олимп-Кубке России: сетка турнира, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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