Малком с семьей поддерживал «Зенит» в матче с «Томью» в Кубке на стадионе

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram фотографию со своей семьей со стадиона «Газпром Арена» на матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Томи» (4:0).

«Семья, спасибо, что пришли, чтобы провести этот день со мной. Я вам очень благодарен за все, что вы делаете для меня. Я вас очень сильно люблю. Семья — основа всего», — подписал фото Малком.

22-летний бразилец восстанавливается после травмы. Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за сине-бело-голубых до зимнего перерыва в чемпионате России.

Малком показал, как восстанавливается после травмы