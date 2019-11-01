«Еще одна важная победа». Эмоции Айртона после матча с «Ростовом» в Кубке
16:43
Защитник «Спартака» Айртон после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России опубликовал в своем Instagram фотографию.
«Еще одна большая победа», — подписал фото бразилец.
В текущем сезоне Айртон провел 16 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Красно-белые вышли в 1/4 финала Кубка, где сыграют с ЦСКА.
Кубок России: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр
Опрос
проголосовало: 15166Все опросы
Какого результата «Спартак» Тедеско добьется в этом сезоне?
Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...