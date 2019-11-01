«Еще одна важная победа». Эмоции Айртона после матча с «Ростовом» в Кубке

Защитник «Спартака» Айртон после победы над «Ростовом» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России опубликовал в своем Instagram фотографию.

«Еще одна большая победа», — подписал фото бразилец.

В текущем сезоне Айртон провел 16 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Красно-белые вышли в 1/4 финала Кубка, где сыграют с ЦСКА.

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