Алексей Еременко-старший: «Автобус» Карпина меня не удивил. «Ростов» смотрелся совсем даже неплохо"

Алексей Еременко-старший, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, — в интервью «СЭ» поделился мнением о кубковом матче со «Спартаком» (1:2).

— Перед кубковой игрой со «Спартаком» вы были практически уверены в победе «Ростова». Видимо, не ожидали, что Карпин выставит полуосновной состав?

— Ну да. Небольшой сюрприз. Когда давал свой прогноз, думал, что выйдет, скорее всего, оптимальный состав. Однако где-то сидела мысль, что Валерий Георгиевич держит в уме матч с «Краснодаром», планирует подвести ребят к воскресной игре более свежими. Кроме того, он хотел дать игровое время на «Открытие Арене» другим, чтобы те не засиживались. В любом случае, «Ростов» вчера смотрелся совсем даже неплохо.

— Хорошо, давайте по факту. Для Доменико Тедеско стало сюрпризом, что «Ростов» в первом тайме поставил «автобус».

— Как тренер я тоже иногда прибегал к такому ходу. Карпин постарался удивить соперника. От «Ростова» ждали атакующей игры, прессинга, агрессии, а он выбрал другую тактику. Гости сели глубоко в оборону и старались вылетать в контратаки.

— План Карпина не сработал?

— Я так не сказал бы. Когда ты ставишь «автобус», то расстояния между игроками должны быть маленькими, чтобы даже мышь не проскочила. Немного не получилось в эпизоде с первым голом «Спартака». Мяч «разрезал» линии. Считаю, защитник должен был в подкате попытаться нейтрализовать угрозу, заблокировать удар Ларссона. Но он этого не сделал. Важно понимать, что у Георгича имелся план Б на случай пропущенного мяча. После перерыва дончане перестроились. Пошла другая игра. Так что «автобус» Карпина меня не удивил. Это чисто тактическая уловка. (Виталий Айрапетов)

Алексей Еременко-старший: «Зачем Роме жалеть, что он не остался в «Спартаке» и не вернулся в ЦСКА?!» //

Все об Олимп-Кубке России: сетка турнира, расписание и результаты матчей