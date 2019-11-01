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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Вперед, в следующий раунд!» Крал — о победе над «Ростовом» в Кубке

16:21
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1).

Красно-белые вышли в 1/4 финала Кубка, где сыграют с ЦСКА.

«Вперед, в следующий раунд!» — подписал фото 21-летний чешский футболист.

В текущем сезоне Крал провел 9 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Кубок России: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр

Спартак — Ростов

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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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