«Вперед, в следующий раунд!» Крал — о победе над «Ростовом» в Кубке
16:21
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1).
Красно-белые вышли в 1/4 финала Кубка, где сыграют с ЦСКА.
«Вперед, в следующий раунд!» — подписал фото 21-летний чешский футболист.
В текущем сезоне Крал провел 9 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
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Материалы сюжета: 1/8 финала Кубка-2019/20. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
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