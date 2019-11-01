Полузащитник «Спартака» Алекс Крал опубликовал в своем Instagram фотографию с матча 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1).

Красно-белые вышли в 1/4 финала Кубка, где сыграют с ЦСКА.

«Вперед, в следующий раунд!» — подписал фото 21-летний чешский футболист.

В текущем сезоне Крал провел 9 матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Кубок России: новости и статьи, обзоры матчей, расписание игр